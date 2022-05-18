Son Dakika: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme ve Edgar Ie...

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyon başkan sıfatıyla ilk röportajını verdi. Ağaoğlu, zafere giden yolda yaptıklarını ve gelecek dönem planlarını anlattı. Sohbet sırasında zaman zaman gözleri dolan, zaman zaman da gülümseyen Başkan, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda bundan sonra işlerinin daha da zor olacağını belirtti.

Antalyaspor maçında son düdük çalıp şampiyon olduğunuz ilan edildiği anda neler hissettiniz?

Son düdük çaldığında taraftarlarımız adına çok mutlu oldum. Onların yaşadığı sevinci görünce 'Birinci bölümü tamamladık' dedim. O anda; camianın beklentisinin gerçekleştiğini, bir anlamda onlara karşı sadece şampiyonlukla sınırlı olan yükün omuzlarımızdan kalktığını ve yeni sorumlulukların omuzlarımıza yüklendiğini hissettim.

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Sevinirken akabinde ödenecek olan şampiyonluk primleri, olası transferlerin kulübe maliyetleri, dünya çok ciddi bir ekonomik krizin içerisindeyken hedeflerin zorlaştığını düşündüm. Belki bir gün ben de tüm taraftarlarımız gibi bu şampiyonluğun mutluluğunu ve coşkusunu yaşarım.

"DEVLER LİGİ BİR YILLIK MALİYETİMİZİ KARŞILAR"

Şampiyonlar Ligi ile alakalı çok beklenti içerisine girmemiz doğru değil ama bizim orada olmamız lazım. Katıldığımız takdirde alacağımız para, bizim bir yıllık maliyetimizi karşılıyor. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne önce kalabilmek ve gidebildiğimiz en uç noktaya kadar gidebilmek.

"AHMET AĞAOĞLU BU ŞAMPİYONLUK DUVARINDA SADECE BİR TUĞLADIR"

Ahmet Ağaoğlu bu şampiyonluk duvarında sadece bir tuğladır. O tuğlaları üst üste koyarak geldik biz. Transferden sorumlu isimler Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'dır, doğru ama bu sadece bize düşen görev. Biz bir bütün olarak hareket ettik.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un şampiyon olacağına ne zaman inandı?

Şubat ayının sonlarına doğru, '19-20 Nisan gibi bu işi bitiririz' demiştim. O da bir 10 gün sarktı galiba. Rakibe saygıyı ön planda tutacaksınız, şampiyonluğunuzu ilan edeceğiniz yere gelmeden 'Şampiyon oldum' diyemezsiniz. Özellikle Karagümrük, Hatayspor, Konyaspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın ortaya koyduğu performansa saygı duyulması gerekiyor. Aynı şekilde Fenerbahçe ile son 4-5 hafta kalana kadar yarışın içerisinde olduğumuzu hiç göz ardı etmedik.

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Yönetiminizdeki görev bölümünün şampiyonluğa etkisi nasıl oldu sizce?

Yönetimler özellikle de spor kulübü yönetimleri birçok farklı isimden oluşuyor. Mesela bir yöneticimiz tesislerden ve inşaatlardan, bir yöneticimiz reklam ve pazarlama, iki yöneticimiz altyapı gibi...

"BERAT ALBAYRAK'IN GETİRDİĞİ YAPILANDIRMA TÜM KULÜPLERİ KURTARDI"

Kulübü devraldığınızda ilk yaptığınız işlerden birisi Bankalar Birliği ile yapılandırma projesini imzalamak oldu. O süreci bize tekrar anlatır mısınız?

Dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın oluşturmuş olduğu, kulüpleri kurtaran bir plan ve programdı. Tabii ki o şunları sağladı; her şeyin ötesinde sürekli olarak UEFA'nın denetiminde olan ve yaramaz çocuğu görünümündeki kulüplerimiz belirli bir mali disipline kavuştu, borçlar yapılandı ve disiplin altına alındı. Bu UEFA'da çok ciddi bir rahatlama yarattı.

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Bu süreç UEFA'nın finansal anlamda Türk futbolunda değişim noktası olarak algıladığı bir süreç oldu. Biz Trabzonspor olarak imzalamış olduğumuz yeniden yapılandırma sözleşmesine en fazla riayet eden, en hassas davranan ve gelir-gider dengemizi de o doğrultuda dengelemeye çalışan kulüp olduk. Buna olağanüstü hassasiyet gösterdik.

"AVCI'NIN HAKKINI TESLİM ETMEK LAZIM"

Beni 'cimri başkan' olarak biliyorlar. Ama olmayan paranın neyini harcayacaksınız ki? Evet, Abdullah hocanın istediği oyuncuların tamamına yakınını aldık ama o da alamayacağımız oyuncuyu istemedi. Abdullah Avcı'nın hakkını teslim etmek lazım. O çok vizyonlu baktı.

"BİZ DE KERVANI YOLDA DÜZDÜK AMA..."

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Bu sezon nasıl bir planlama ile yola çıktınız?

Türk futbolunda özellikle bazı kulüplerin felsefesi şu; kervan yolda düzülür. Yani bu yola çıkalım da eksiklerimizi görüp ona göre tamamlarız. Biz de aslında kervanı yolda düzdük ama biz yola hepsinden önce çıktık. Hocanın programı doğrultusunda hareket ettik. Kamp yerimiz ve programımız, hazırlık maçlarımızın sayısı belliydi. Hocamızın istediği oyuncuların neredeyse hepsiyle anlaşmıştık. Biz bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp kampa başladığımız zaman hocası dahi belli olmayan, transfer listesi olmayan kulüpler vardı. Rakiplerimizin en azından Trabzonspor'un geçen sene yapmış olduğu uygulamaları değerlendirmesi lazım.

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AHMET AĞAOĞLU'NDAN YENİ SEZONDA TRANSFER MÜJDESİ

Yeni sezon için nasıl bir yol haritası izliyorsunuz?

Sezon planlaması, hazırlık maçlarının planlaması bize daha nisan başında hocamız tarafından verildi. Oyuncularla alakalı olarak da hazırlanan listenin tamamıyla görüşüyoruz. Bitme noktasına gelen yüzde 30-40 oranında oyuncular var. Gidebilecek oyuncular konusunda alternatifleri ile ilgili çalışma yapıyoruz. Bizim şu anki düşüncemiz, mümkün olduğunca kadroyu muhafaza edip 2022-23 sezonuna başlamak.

"UĞURCAN İÇİN HAYIRLISI OLSUN!"

Kaptan Uğurcan Çakır, "Kulübümüz ve benim için makul bir teklif olursa ayrılmak isterim" dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uğurcan'ın bu ifadeleri aslında bir kaptana yakışan ifadeler. Burada sadece kendi çıkarını ön planda tutmayıp kulübün dengelerini de çok iyi biliyor. Bizimle beraber büyüdü. Hep birlikte bu mesafeyi kat ettik. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Ama inşallah hem onun için hem de kulüp için hayırlısı olur.

"EDGAR IE PLANIMIZDA VAR"

Şampiyonluk kutlamalarına katılan Edgar IE gelecek sezonki planlamanızın neresinde?



Şu anda Edgar ile ilgili kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil ama değerlendirmemizin içerisinde. Plan ve programımızda var. Onunla ilgili nihai kararı teknik direktörümüz verecek. Hocamızın talebi doğrultusunda biz de o konuyu değerlendireceğiz.

"NWAKAEME İÇİN ŞARTLARI ZORLADIK"

Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmeleri hangi aşamada?

Bizim başından beri çok büyük bir özveri ile uyguladığımız bütçe programımız var. Son çıkan spor yasası incelenirse, bu sadece sportif yaptırımla değil görev başında bulunan başkan ve yönetimi 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle karşı karşıya bırakabilir. Biz kulübümüzün imkânları dahilinde kendisine yapılabilecek en yüksek teklifi yaptık. Oradan cevap bekliyoruz.

"TÜRBÜLANSTAN BİR YILDA ÇIKTIK"

Görevde bulunduğunuz süre içinde iki dördüncülük, bir ikincilik elde ettiniz ve sonunda şampiyonluk geldi. Şampiyon olunamayan dönemlerdeki hatalar sizce neydi?

Birinci olarak, zaten böyle bir hedefimiz yoktu onu söyleyeyim. Şampiyonluğu zorlayacaktık ama şampiyonluk parolasıyla yola çıkmamıştık. Bana göre oralarda yanlış yapılan hiçbir şey yoktu. Tabii bir takım etkenler oluyor. Mesela 2019-20'de ciddi bir irtifa kaybı yaşadık, türbülansa girdik. Avrupa kupalarından men cezası almamızla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalinin ortadan kalkmasıyla hem bir kadro zaafına uğradık hem de 25 milyon Euro'luk gelirden mahrum kaldık.

"GERİ DÖNMEYİ BAŞARDIK"

Belki bu şampiyonluk 1 sene daha önceden de gelebilirdi ama yaşadıklarımız, sportif tarafı, finansal tarafı ve belirli ölçüde de idari yönetim tarafını olumsuz etkiledi. Her şeye rağmen biz oradan dönmeyi başardık ve 1 yıl içinde toparlandık.

"ERTUĞRUL DOĞAN'IN PAYI ÇOK BÜYÜK"

Bütün yöneticilerimi ben dava arkadaşlarım olarak nitelendiriyorum. Hepsinin kalbimdeki yeri farklı. 4 yıllık süreçte Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan Bey ile uyum içinde çalıştık. Zaman ilerledikçe de şunu gördük; aynı paralelde düşünüyoruz. Ertuğrul Doğan çok iyi bir Trabzonsporlu. Bu 4 yıllık sürede çok sıkıntılı süreçlerden geçerken zorlansak dahi üstünden gelmemizde çok büyük bir pay sahibi.

"HATIRALARIMI YAZACAĞIM"

Biz hiçbir zaman kendi hatalarımızdan kaynaklanan olumsuzlukları başkalarına fatura etmedik. Bunun yerine yanlışlarımızı izole etmek için maksimum çaba gösterdik. Bir harmoni içinde çalıştık. Şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan insanlar var. Bir gün hatıralarımı yazdığım zaman o isimleri de zikredeceğim, Birey olarak veya toplu halde. Benim üzerimde de hak sahibi ve pay sahibi olan çok insan var.

"İNŞALLAH CAMİAMIZ BENİ ALKIŞLAYARAK GÖNDERİR"

Bu görevden ne zaman ayrılacağımızı Allah bilir. Böyle alkışlanarak görevinden ayrılan kulüp başkanı yok maalesef. İnşallah alkışlanarak, belki çok az hasarla bu görevi yerine getirerek tamamlamak nasip olur.

"O MEYDANDA OLMAK İSTERDİM"

Antalya maçı sonrası şehir meydanındaki kutlamalara hayran kaldığını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bir başkan olarak değil ama bir taraftar olarak şehir meydanında olmak ve onlarla eğlenmek isterdim. Tüm dünyaya şampiyonluk nasıl kutlanır gösterdik" dedi.