Son Dakika | Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde yok...

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Bu sabah yapılan idmanda kendini iyi hissetmeyen ve arka adalesinde sertleşme olan yıldız futbolcunun Vodafone Park'ta forma giyemeyeceği kesinleşti.

Bordo mavili ekipte Obi Mikel de cezalı. Hosseini ise sakatlığı nedeniyle İstanbul'a götürülmeyecek.

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu şöyle:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

SERKAN ASAN

JOAO PEREIRA

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSİAS

DOĞAN ERDOĞAN

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

ABDULKADİR PARMAK

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

BİLAL BAŞACIKOĞLU

GUILHERME

DANIEL STURRIDGE

ALEXANDER SORLOTH

CALEB EKUBAN