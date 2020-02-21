Son Dakika | Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde yok...
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.
Bu sabah yapılan idmanda kendini iyi hissetmeyen ve arka adalesinde sertleşme olan yıldız futbolcunun Vodafone Park'ta forma giyemeyeceği kesinleşti.
Bordo mavili ekipte Obi Mikel de cezalı. Hosseini ise sakatlığı nedeniyle İstanbul'a götürülmeyecek.
Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu şöyle:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
SERKAN ASAN
JOAO PEREIRA
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSİAS
DOĞAN ERDOĞAN
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
ABDULKADİR PARMAK
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
GUILHERME
DANIEL STURRIDGE
ALEXANDER SORLOTH
CALEB EKUBAN
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