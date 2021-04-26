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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'a Edgar Ie'den kötü haber! Resmi açıklama...

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Son Dakika: Trabzonspor'a Edgar Ie'den kötü haber! Resmi açıklama...

Trabzonspor, Edgar Ie'nin MR grafisinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Edgar Ie'nin MR grafisinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar IE’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE’nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.

Son Dakika: Trabzonspora Edgar Ieden kötü haber Resmi açıklama...

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