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Son dakika: Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'a imza attı

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#Transfer#Yusuf Erdoğan#Trabzonspor
Son dakika: Yusuf Erdoğan, Adana Demirspora imza attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 20:13

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Adana Demirspor, Trabzonspor'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan ile sözleşme imzaladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Takımımız, Trabzonspor forması giyen tecrübeli oyuncu Yusuf Erdoğan ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

Yapılan anlaşmaya göre, Adana Demirspor şarta bağlı bonus olarak Trabzonspor'a 100 bin Euro + KDV ödeme yapacak.

Ayrıca, Yusuf Erdoğan'ın sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde, Akdeniz ekibinin elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50'si Trabzonspor'a ödenecek.

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#Transfer#Yusuf Erdoğan#Trabzonspor

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