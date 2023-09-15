Son Dakika: Trabzonspor, Umut Güneş transferini resmen açıkladı! 5 yıllık imza...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'le 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Umut Güneş ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 8.000.000.-TL garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 9.500.000.- TL garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.- TL garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 12.500.000.- TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2027-2028 futbol sezonu için 14.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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