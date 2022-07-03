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Son dakika: Trabzonspor, Trezeguet'yi İstanbul'a getirdi

#Transfer#Trabzonspor#Trezeguet
Son dakika: Trabzonspor, Trezeguetyi İstanbula getirdi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki yıldız Trezeguet, İstanbul'a geldi.

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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Mısırlı oyuncu Trezeguet, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Aston Villa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet ile anlaşma sağladı.

Gece saatlerinde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki oyuncu ardından Trabzon'a gidecek. Trezeguet sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak.

Son dakika: Trabzonspor, Trezeguetyi İstanbula getirdi

TRABZONSPOR'DA 5. TRANSFER OLACAK

Yeni sezon öncesi Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolatlı ve Denswil’i kadrosuna katan Trabzonspor, 5. transferini Trezeguet ile yapacak.

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#Transfer#Trabzonspor#Trezeguet

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