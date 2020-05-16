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Futbol
Haber Giriş: 16.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor transfer politikasını belirledi!

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Son Dakika | Trabzonspor transfer politikasını belirledi!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, kulüpleri ekonomik tedbirler almaya iterken, Trabzonspor da teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde transfer politikasını belirledi.

Bordo mavililer kadro planlamasında oyuncunun kariyerini değil, potansiyelini ön planda tutacak.

Takımın Norveçli golcüsü Alexander Sörloth gösterdiği performansla, Fırtına’nın transfer politikasının en önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekerken bu anlayış devam edecek.

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