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Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor Sörloth'un yerine Benik Afobe'yi istedi!

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Son Dakika | Trabzonspor Sörloth'un yerine Benik Afobe'yi istedi!
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Alexander Sörloth ile yolların ayrılma ihtimali büyüyünce forvet arayışına giren Trabzonspor, Stoke City'den Benik Afobe için teklif yaptı. Bordo-mavililer'in 27 yaşındaki golcü futbolcuyu da resmi görüşmeler için Türkiye'ye davet ettiği belirtildi.

Sörloth ile yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, forvet transferi için harekete geçti. A Spor'un haberine göre Bordo-mavili yönetim, İngiltere Championship ekibi Stoke City'de forma giyen Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe için kiralama teklifi yaptı.

Teknik direktör Eddie Newton'ın görüştüğü golcü futbolcunun transfere sıcak baktığı, Stoke City'nin teklifi kabul etmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

27 yaşındaki Benik Afobe ile 2019 yazında Fenerbahçe de ilgilenmişti.

Son Dakika | Trabzonspor Sörlothun yerine Benik Afobeyi istedi

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