Son dakika: Trabzonspor öncesi Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! İsmail Kartal açıkladı

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Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sabah antrenmanı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in durumuyla ilgili de konuşan Kartal, yıldız futbolcuyu Trabzonspor maçında kadroya alacağını söyledi.

İsmail Kartal, Mesut Özil’in bir dünya yıldızı olduğunu ve kendisinden faydalanmak istediğini dile getirdi. Mesut’un sakatlık ve hastalık sebebiyle fiziksel açıdan takımın gerisinde kaldığını dile getiren Kartal, "Mesut bu takımın en önemli oyuncularından. Bir dünya yıldızı. Ondan en yüksek verimi almakla görevliyim. Kim Mesut gibi bir silahı kullanmak istemez. Adaletli olma zorunluluğum var, forma adaletine inanıyorum. Mesut bu takımın kaptanı. Sahada her şeyini vermesi gereken ilk oyuncusu ve bunu da yapacak. Bu konuda en iyi sonucu alacağız. Trabzonspor maçında kadroya alacağız. İyi bir Mesut her zaman burada oynar, ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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MESUT: OYNAMAK İSTİYORUM

Mesut Özil'in İsmail Kartal ile görüştüğü ve Trabzonspor maçında oynamak istediği belirtilmişti.

Fanatik'in haberine göre Mesut, hocasıyla yaptığı konuşmada; "Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor, bizim için en önemli maç konumunda. Zaten takıma uzun süredir katkı sağlayamadım. Bu karşılaşmada mutlaka oynamalıyım. Görev verirseniz, sahada ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" dedi.