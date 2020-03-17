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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor Obi Mikel ile yollarını ayırdı
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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 20:04,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor Obi Mikel ile yollarını ayırdı

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Son Dakika | Trabzonspor Obi Mikel ile yollarını ayırdı
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Trabzonspor, Nijeryalı futbolcusu Obi Mikel'in sözleşmesinin feshedildiğini borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı orta saha Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.

KAP'a yapılan bildiride, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

Mikel, bu sezon başı bordo mavili ekibe transfer olmuştu.

İşte Chelsea günlerinden Obi Mikel.. Performansını hatırlıyoruz;

 

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