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Son dakika: Trabzonspor, Nenad Bjelica'yı resmen açıkladı

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#Trabzonspor#Nenad Bjelica#KAP
Son dakika: Trabzonspor, Nenad Bjelicayı resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 16:39

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

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Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre teknik direktöre; 2022-23 futbol sezonu için 100.000 Euro, 2023-24 futbol sezonu için 1.600.000 Euro, 2024-25 futbol sezonu için 1.600.000 Euro ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Trabzonspor, Nenad Bjelicayı resmen açıkladı

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#Trabzonspor#Nenad Bjelica#KAP

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