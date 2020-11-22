Son Dakika | Trabzonspor, Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona çok yakın!

Trabzonspor, adı İstanbul takımlarıyla anılan oyuncunun Trabzonsporlu oluşunu avantaja çevirmek istiyor. Karadeniz temsilcisinin, Halil'i isteyen İstanbul ekiplerini ekarte ettiği ve genç yıldızla söz kestiği öğrenildi. Brentford ile de ilk temasın olumlu geçtiği kaydedildi.

Trabzonspor, 3 milyon euro'ya çıkamadığı için Halil Dervişoğlu'nu Brentford'a kaptırmıştı. Ne Brentford'da ne de kiralık gittiği Twente'de mutlu olan 20 yaşındaki oyuncu kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini söylemişti..

Brendford'dan Twente'ye kiralanan Halil Dervişoğlu'nun takımında golü bulunmuyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA ŞOV YAPTI!

Türkiye Ümit Milli Takımı ile U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 9 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 7 gol ve 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Halil Dervişoğlu, aslen Trabzonlu'dur. Altyapısında yetiştiği Sparta Rotterdam'da profesyonelliğe de geçen genç oyuncu, 2020 yazında Brentford'a transfer oldu. (A Spor)

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