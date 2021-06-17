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Futbol
Haber Giriş: 17.06.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor Fode Koita'yı KAP'a bildirdi!

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Son Dakika: Trabzonspor Fode Koita'yı KAP'a bildirdi!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Bangaly Fode Koita'nın transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Bangaly Fode Koita'nın transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Son Dakika: Trabzonspor Fode Koitayı KAPa bildirdi

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