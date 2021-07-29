Son Dakika: Trabzonspor Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Beşiktaş'tan ayrılan ve herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'le anlaştı. Bordo-mavililer, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüp görüşmelere başlandığını, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleriyle duyurmuştu.

YILLIK 9 MİLYON TL MAAŞ

Trabzonspor, yaptığı son KAP bildiriminde milli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Buna göre Dorukhan Toköz, bordo-mavililerden ilk yıl 9 milyon TL maaş ve 7 milyon TL imza ücreti alacak.

İşte KAP'a bildirilen mali detaylar;

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.