Son Dakika: Trabzonspor Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi!
Son dakika haberi... Trabzonspor, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Beşiktaş'tan ayrılan ve herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'le anlaştı. Bordo-mavililer, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili kulüp görüşmelere başlandığını, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleriyle duyurmuştu.
YILLIK 9 MİLYON TL MAAŞ
Trabzonspor, yaptığı son KAP bildiriminde milli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Buna göre Dorukhan Toköz, bordo-mavililerden ilk yıl 9 milyon TL maaş ve 7 milyon TL imza ücreti alacak.
İşte KAP'a bildirilen mali detaylar;
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.