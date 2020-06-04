Son Dakika | Trabzonspor corona virüsü(koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı!
Trabzonspor, yapılan 6. testlerin sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü; başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan 6’ncı COVID-19 testinde pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması;
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.
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