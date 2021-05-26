Son Dakika: Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho transferlerlerini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho'nun transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile Gervais Lombe Yao Kouassi’nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır ifadelerine yer verildi.