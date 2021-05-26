Son Dakika: Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho transferlerlerini KAP'a bildirdi
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Kulübü, dün akşam kente gelen serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Gervinho ile sağ bek Bruno Peresin transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho'nun transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile Gervais Lombe Yao Kouassi’nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır ifadelerine yer verildi.