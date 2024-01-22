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Son Dakika: Trabzonspor Bakasetas'ın transferini açıkladı

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#Trabzonspor#Bakasetas#Trabzonspor Haberleri
Son Dakika: Trabzonspor Bakasetasın transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 12:12

Trabzonspor'un Yunan orta sahası Anastasios Bakasetas, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer oldu. Resmi açıklama bordo mavili kulüpten geldi.

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Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından ayrılığı açıklamıştı.

Konuyla ilgili resmi açıklama Trabzonspor Kulübü'nden geldi. Yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"TARAFTARIMIZ BUNU HAK ETMİYOR"

5-1 yenildikleri mücadeleyi değerlendiren Bakasetas, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Taraftarlardan özür dilemek durumundayız. Taraftarlarımız böyle bir oyun ve skor hak etmiyor. İkinci yarı topları daha çabuk kaybettik. Rakibin kalitesi var ve yaptığımız hataları cezalandırdılar." dedi.

"TRABZONSPOR FORMASIYLA SON MAÇIMDI"

Trabzonspor ile son maçına çıktığını kaydeden Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." diye konuştu.

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#Trabzonspor#Bakasetas#Trabzonspor Haberleri

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