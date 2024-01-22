Son Dakika: Trabzonspor Bakasetas'ın transferini açıkladı

Haberin Devamı

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından ayrılığı açıklamıştı.

Konuyla ilgili resmi açıklama Trabzonspor Kulübü'nden geldi. Yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"TARAFTARIMIZ BUNU HAK ETMİYOR"

5-1 yenildikleri mücadeleyi değerlendiren Bakasetas, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Taraftarlardan özür dilemek durumundayız. Taraftarlarımız böyle bir oyun ve skor hak etmiyor. İkinci yarı topları daha çabuk kaybettik. Rakibin kalitesi var ve yaptığımız hataları cezalandırdılar." dedi.

"TRABZONSPOR FORMASIYLA SON MAÇIMDI"

Trabzonspor ile son maçına çıktığını kaydeden Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." diye konuştu.