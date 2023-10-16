Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın maaşını KAP'a bildirdi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın maaşını KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğüne getirilen Sayın Abdullah Mucib Avcıile Kulübümüz arasında imzalanacak olan sözleşmenin mali şartlarının, Sayın Avcı tarafından Yönetim Kurulumuza bırakılması dolayısı ile durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, ilgilisözleşmenin mali şartlarının şu şekilde olmasına karar vermiştir.



Sayın Avcıya;

•2023-2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödenmesine,

•2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine,

Karar verilmiştir.



Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.