×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın maaşını KAP'a bildirdi

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Maaş
Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcının maaşını KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 14:04

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın maaşını açıkladı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın maaşını KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğüne getirilen Sayın Abdullah Mucib Avcıile Kulübümüz arasında imzalanacak olan sözleşmenin mali şartlarının, Sayın Avcı tarafından Yönetim Kurulumuza bırakılması dolayısı ile durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, ilgilisözleşmenin mali şartlarının şu şekilde olmasına karar vermiştir.

Sayın Avcıya;

•2023-2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödenmesine,

•2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde,  (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine,

Karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Maaş

BAKMADAN GEÇME!