Son Dakika: Tottenham'ın yeni patronu Antonio Conte'nin maaşı dudak uçuklattı!

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Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Nuno Espirito Santo'nun görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Antonio Conte'nin sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

Tottenham ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik adamın, 2023 yılına kadar devam edecek sözleşmesi kapsamında toplam 20 milyon euro kazanacağı öne sürüldü. Mirror'da yer alan habere göre; Antonio Conte, Tottenham'da görev yapacağı 18 ay boyunca 20 milyon euro kazancak. Başarılı çalıştırıcının aylık maaşı 1.1 milyon euro'ya tekabül ediyor.

ANTONIO CONTE İMZA ATTIKTAN SONRA NELER DEDİ?

Tottenham ile sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan Antonio Conte, "Geçtiğimiz yaz birlikte olamadık çünkü Inter'deki görevim yeni sona ermişti ve duygusal anlamda çok yoğun bir dönemden geçiyorum. O dönem antrenörlüğe dönmek için hazır hissetmedim. Ancak şu an teknik direktörlüğe geri döndüğüm için çok mutluyum. Büyük zaferlere ulaşma hırsına sahip bir Premier Lig kulübüyle geri dönüş yapmaktan dolayı da çok sevinçliyim." dedi.

ANTONIO CONTE KİMDİR?

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2011-14 sezonlarında Juventus'u çalıştıran ve bu üç yılda İtalya şampiyonluğu sevinci yaşayan Antonio Conte, 2014-16'da İtalya Milli Takımının başına geçti.

İtalya'nın ardından İngiltere Premier ligi ekiplerinden Chelsea'yle anlaşan Conte, İngiliz ekibiyle Premier Lig ve Federasyon Kupası sevinçleri yaşadı.

Temmuz 2018'de Londra ekibinden kovulan 52 yaşındaki teknik adam, son olarak Inter'i çalıştırdı. Inter'i lig şampiyonu yapan Conte, mali kısıntılara giden kulüpten Mayıs ayında ayrıldı.

Antonio Conte, Tottenham Sportif Direktörü Fabico Paratici ile Juventus'ta birlikte çalışmıştı.