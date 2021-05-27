Son dakika: Tottenham'dan Pochettino hamlesi! Lille'e şampiyonluk kaptıran PSG...

Spor Arena Dış Haber - Premier Lig ekibi Tottenham, eski menajeri Mauricio Pochettino'yu geri getirmek için harekete geçti. BBC Sport'un haberine göre Tottenham, Arjantinli teknik adam ile görüştü.

Pochettino 2014-2019 arası Tottenham'da görev yapmıştı. Kuzey Londra ekibinde Pochettino sonrası göreve gelen Jose Mourinho'nun görevine sezon bitmeden son verilmiş ve sezonu Ryan Mason tamamlamıştı.

POCHETTINO TATİLDE, PSG'NİN KUŞKUSU YOK

Öte yandan bu haberin ardından Fransa basınında çıkan bilgilere göre PSG'nin Pochettino ile ilgili bir problemi veya endişesinin olmadığı, hafta başında Leonardo ile transfer planlaması yapan Arjantinli teknik direktörün tatile çıktığı belirtildi.

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