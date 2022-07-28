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Son Dakika: Torino'da transfer kavgası! Davide Vagnati ile Ivan Juric birbirine girdi...

#Davide Vagnati#Ivan Juric#Torino
Son Dakika: Torinoda transfer kavgası Davide Vagnati ile Ivan Juric birbirine girdi...

Torino'da sportif direktör Davide Vagnati ve teknik direktör Ivan Juric transfer planlamalarındaki anlaşmazlık sebebiyle kavga etti.

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İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da teknik direktör Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati arasında yaşanan kavga İtalya gündem oldu.

İddialara göre; sportif direktör Davide Vagnati, kampı ziyarete gitti. Bu ziyaret esnasında teknik direktör Ivan Juric, takıma takviye yapılması konusundaki eksiklik nedeniyle Davide Vagnati ile tartışmaya başladı.

Tansiyonun yükselmesiyle birlikte Davide Vagnati'nin bağırmaya başladı ve Ivan Juric'e saldırdı. Bu anlara ait görüntülerin sızmasının ardından İtalya'da futbol gündemi sarsıldı.

Görüntülerde Davide Vagnati ve Ivan Juric'in birbirine hakaret ettiği anlar da yer aldı. Davide Vagnati'nin "Kadroyu ben kuruyorum" sözüne teknik direktör Ivan Juric'in "Bir b** yaptığın yok" cevabını verdiği duyuldu.

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Kavgayı gören takım menajeri Marco Pellegri'nin ikiliyi ayırmaya çalışan isim olduğu görüldü.

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#Davide Vagnati#Ivan Juric#Torino

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