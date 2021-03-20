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Haber Giriş: 20.03.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Son dakika: Tokyo Olimpiyatları için yabancı seyirci alınmayacak!

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Son dakika: Tokyo Olimpiyatları için yabancı seyirci alınmayacak!

Japonya, koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Japonya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyecek.

Japon Hükümeti, "23 Temmuz - 8 Ağustos 2021" tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda yabancı seyirci olmayacağını duyurdu.

 

Son dakika: Tokyo Olimpiyatları için yabancı seyirci alınmayacak

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