Son dakika: Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na günler kala şoke eden gelişme! Ugandalı halterci kayıplara karıştı...

Spor Arena Dış Haber - 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kala ilginç bir olay yaşandı.

Uganda adına Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak olan 20 yaşındaki halterci Julius Ssekitoleko, rutin koronavirüs testleri için takımla birlikte otelden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı.

KORONAVİRÜS TESTİNE GİRMEDİ

Uganda olimpiyat delegasyonundan yapılan açıklamada 20 yaşındaki haltercinin koronavirüs testine girmediği ve otele dönmediği ifade edildi.

EN SON TAKIM ARKADAŞI GÖRMÜŞ

Perşembe günü kaybolan Julius Ssekitoleko'yu Cuma günü sabah erken saatte bir takım arkadaşının gördüğü ancak daha sonra 20 yaşındaki haltercinin yeniden kayıplara karıştığı belirtildi.

POLİS ARAMA BAŞLATTI

Uganda olimpiyat delegasyonundan yapılan açıklamada Julius Ssekitoleko'nun 1 günden uzun süredir kayıp olduğu ve durumun polise bildirildiği ifade edildi. Osaka polisi genç halterciyi arama çalışması başlattı.

ELEMELERE KATILAMADI, UGANDA'YA GERİ DÖNMESİ GEREKİYOR

Uganda heyeti başkanı Beatrice Ayikoru'nun yaptığı açıklamaya göre kayıplara karışan Julius Ssekitoleko olimpiyat seçme müsabakalarına da katılmadı. 20 yaşındaki haltercinin 20 Temmuz Salı günü Uganda'ya geri dönmesi gerekiyor.

UGANDA HEYETİNDE İKİ POZİTİF VAKA

Japonya'ya en erken giden olimpik takımlardan olan Uganda heyetine havalimanında yapılan testler sonucu 50 yaşında bir delegenin testi pozitif çıkmıştı. Daha sonra da 20 yaşında bir sporcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı ancak isim verilmedi.