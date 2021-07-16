Son dakika: Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na günler kala şoke eden gelişme! Ugandalı halterci kayıplara karıştı...
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için Japonya'ya giden Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko, Osaka şehrinde kayıplara karıştı. Japonya ve Uganda hükümeti, atleti arıyor.
Spor Arena Dış Haber - 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kala ilginç bir olay yaşandı.
Uganda adına Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak olan 20 yaşındaki halterci Julius Ssekitoleko, rutin koronavirüs testleri için takımla birlikte otelden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı.
KORONAVİRÜS TESTİNE GİRMEDİ
Uganda olimpiyat delegasyonundan yapılan açıklamada 20 yaşındaki haltercinin koronavirüs testine girmediği ve otele dönmediği ifade edildi.
EN SON TAKIM ARKADAŞI GÖRMÜŞ
Perşembe günü kaybolan Julius Ssekitoleko'yu Cuma günü sabah erken saatte bir takım arkadaşının gördüğü ancak daha sonra 20 yaşındaki haltercinin yeniden kayıplara karıştığı belirtildi.
POLİS ARAMA BAŞLATTI
Uganda olimpiyat delegasyonundan yapılan açıklamada Julius Ssekitoleko'nun 1 günden uzun süredir kayıp olduğu ve durumun polise bildirildiği ifade edildi. Osaka polisi genç halterciyi arama çalışması başlattı.
ELEMELERE KATILAMADI, UGANDA'YA GERİ DÖNMESİ GEREKİYOR
Uganda heyeti başkanı Beatrice Ayikoru'nun yaptığı açıklamaya göre kayıplara karışan Julius Ssekitoleko olimpiyat seçme müsabakalarına da katılmadı. 20 yaşındaki haltercinin 20 Temmuz Salı günü Uganda'ya geri dönmesi gerekiyor.
UGANDA HEYETİNDE İKİ POZİTİF VAKA
Japonya'ya en erken giden olimpik takımlardan olan Uganda heyetine havalimanında yapılan testler sonucu 50 yaşında bir delegenin testi pozitif çıkmıştı. Daha sonra da 20 yaşında bir sporcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı ancak isim verilmedi.