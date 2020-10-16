Son dakika | TOFAŞ'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçı ertelendi! Koronavirüs...

Organizasyondan yapılan açıklamada, 20 Ekim'deki TOFAŞ-ERA Nymburk ve 21 Ekim'deki AEK-Tsmoki-Minsk karşılaşmalarının Kovid-19 protokolleri kapsamında oynanmayacağı belirtildi.

İki müsabakanın, daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon, başka bir erteleme olmadığı takdirde, 20 Ekim'de Iberostar Tenerife ile Bakken Bears Aarhus arasındaki karşılaşma ile başlayacak.

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