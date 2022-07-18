Son Dakika: Tiemoue​​​​​​​ Bakayoko hayatının şokunu yaşadı! Polis silah çekti ama kim olduğunu fark edince serbest bıraktılar...

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Tiemoue​​​​​​​ Bakayoko'nun 3 Temmuz tarihinde Milano'da arabasıyla seyahat ederken talihsiz bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, 27 yaşındaki futbolcunun, İtalyan polisi tarafından aracından indirildiği ve bir süre üstü arandıktan sonra serbest bırakıldığı görülüyor.

Tüm bunların yaşandığı esnada şans eseri trafikte olan bir futbolsever tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerin gün yüzüne çıkmasının ardından Milano Polis Departmanı konuyla alakalı resmi bir açıklama yaptı.

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İŞTE OLAYIN PERDE ARKASI

İtalyan polisi, Tiemoue Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zannederek trafikte durdurdu ve üst araması yaptı. Üst aramasının devam ederken durdurdukları kişinin Milan forması giyen yıldız oyuncu olduğunu fark ettiler ve kendisinden özür dilediler.

Tiemoue Bakayoko'yu üstünün agresif bir şekilde arandığı söz konusu görüntülerde ayrıca bir başka polisin ise o sırada araçtaki diğer kişiye silah doğrulttuğu görüldü. Bu anlar, sosyal meydada büyük tepki çekti. İtalyan polisinin bu sert tavrının durdurdukları kişinin siyahi olmasından kaynaklandığı ve bunun ırkçılık olduğu yorumları yapıldı.

BAKAYOKO NEDEN UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI SANILDI?

İtalyan polisi, 3 Temmuz tarihinde gelen bir ihbar üzerine Milano kentinde Senegalli ve silahlı oldukları belirtilen uyuşturucu kaçakçılarını arıyordu. Gae Aulenti Meydanı çevresinde gelen ihbardaki profile uyan koyu renk camları olan SUV model bir aracı durduran polisler, şoför mahallindeki kişiyi silah doğrultarak arabadan indirip, üst araması yapmaya başladı.

Polislerden biri üst aramasını gerçekleştirirken diğer polisler kimlik doğrulaması yaptı. Üstü aranan şüphelinin Tiemoue Bakayoko olduğunu fark eden polis, meslektaşını uyardı. Yanlış anlaşılma sonrasında büyük bir şaşkınlık yaşayan polisler, Fransız isimden özür dileyerek serbest bıraktı.

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POLİS AÇIKLAMA YAPTI