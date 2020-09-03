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Haber Giriş: 03.09.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF'den yayıncı kuruluşa ihtarname çekildi!

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Son Dakika | TFF'den yayıncı kuruluşa ihtarname çekildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin talepleri doğrultusunda yayıncı kuruluşa ihtarname gönderdi.

TFF, kulüplerin talepleri doğrultusunda yayıncı kuruluşa ihtarname gönderdi.

Hürriyet gazetesi yazarlarından Tahir Kum'un haberine göre; Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, WhatsApp grubundan kulüp başkanlarına TFF tarafından Digitürk'e ihtarname çekildiği bilgisini verdi.

Tahir Kum, bugünkü yazısında TFF ve yayın kuruluş arasında yaşananların detaylarını anlatmıştı; 

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Son Dakika | TFFden yayıncı kuruluşa ihtarname çekildi

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