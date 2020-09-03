Son Dakika | TFF'den yayıncı kuruluşa ihtarname çekildi!
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin talepleri doğrultusunda yayıncı kuruluşa ihtarname gönderdi.
TFF, kulüplerin talepleri doğrultusunda yayıncı kuruluşa ihtarname gönderdi.
Hürriyet gazetesi yazarlarından Tahir Kum'un haberine göre; Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, WhatsApp grubundan kulüp başkanlarına TFF tarafından Digitürk'e ihtarname çekildiği bilgisini verdi.
Tahir Kum, bugünkü yazısında TFF ve yayın kuruluş arasında yaşananların detaylarını anlatmıştı;
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