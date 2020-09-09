Son Dakika | TFF ve Misli.com arasında tarihi anlaşma imzalandı! TFF 2. Lig, 3. Lig maçları Misli.com'da...

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Başkanı Nihat Özdemir bizzat katıldı.

İmza töreninde futbolseverlere tarihi yayın müjdesini veren Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Misli.com uygulamasını indirenler yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilecek." dedi.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören: Misli.com uygulamasını indirenler yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilecek



"Türk sporunu desteklemek ailemizin vazgeçilmez değerlerinden biridir. 2000 yılından beri sporun içerisindeyim. Kulüplerin, federasyonların sorunlarını iyi biliyorum. Benim sponsor desteğimi ne kadar önemsediğimi iyi bilirler. 2. ve 3. Lig'e destek en çok bizim dönemimizde oldu. Kulüplerimize can suyu olan katkı sağlarken Spor Bakanlığı yanımızda oldu. Rahmetli babamızın başlattığı geleneği sürdüreceğim. Misli.com 106 kulübümüzü gönülden destekliyor. 2600 sporcu kardeşimize Misli.com güç katacak. Türk futbolunun yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Misli.com-TFF iş birliğinin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Misli.com uygulamasını indirenler yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilecek"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: Demirören ailesine teşekkür ediyoruz

"Misli.com ile yapacağımız anlaşmanın çok kısa sürede hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin maçlarını yayınlayıp gelirlerini artırmak istiyoruz. 2. ve 3. Ligimizin 2 yıl isim sponsoru yoktu. Artık Misli.com oldu. Yayın hakları için Misli.com'la anlaşma yaptık. Sayın Yıldırım Demirören'e çok teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun verdikleri katkı ve bu iş birliği için Demirören ailesine teşekkür ediyoruz. Atacağımız imza illegal bahsin önlenmesi için önemli bir anlaşma olacaktır. Maç yayınları ile futbolcular daha motive olacaklar. Genç ve yeni oyuncular kazanacağız. Milli Takımlar için de geniş havuz olacaktır. Pandemi döneminde taraftarlar evlerinde maç izleme şansı olacaktır. Kulüplerimizin çoğunun transfer tahtaları kapalıydı. Devletimizin desteğiyle SGK ve vergi borçları yükümlülüğünü kaldırdık. Kulüplerimizin daha iyi kadrolar kurmasına yardım edecektir. 2. ve 3. Lig'e harcama limitleri getireceğiz. Değerli kulüplerimizin alt yapıya, gençlere önem vermesini bekliyoruz. Bu anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bize çok büyük destek veren Erdoğan Demirören'i tekrar rahmet anıyorum. Herkese kendi yönetim kurulu adına saygı ve sevgimi sunuyorum"

TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: Yıldırım Demirören'e teşekkür ediyorum, iyi ki var

"İnanılmaz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlk çalışmaları eski Federasyon Başkanımız Yıldırım Demirören ile birlikte yapmıştık. Marka değerimiz arttıktan sonra 106 tane kulüp başkanımızla beraber her zaman biz dedik. Buradan Yıldırım Demirören başkanıma teşekkür ediyorum. İyi ki var."

Yayın hakları Misli.com'da

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Bunu nihayet yasal elektronik bayi Misli.com ile gerçekleştiriyoruz. Bu işbirliği ile 2 önemli adımı birlikte atıyoruz. Yeni isim sponsorumuz misli.com oldu. Misli.com ile ayrıca yayın hakları anlaşmasını sağladık.

Haftada kaç maç yayınlanacak?

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören: Kaç maç yayınlanacağına henüz karar vermedik. Şehirlere ve statların konumuna göre bunu daha sonra belirleyeceğiz. Misli.com uygulamasını indirenler yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilecek.

Maçlar hangi platformlardan yayınlanacak?

Maçlar Misli.com ve Misli.Com uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

Yayıncı kuruluş beIN Sport konusu

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "beIN Sports ile toplantılarımız devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde de bu toplantıları seri olarak yaparak anlaşma noktasını bulacaktır. En kısa zamanda anlaşma yapacağımızı umut ediyoruz" açıklamasını yaptı.





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