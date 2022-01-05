Son Dakika: TFF Süper Kupa'daki Beşiktaş-Antalyaspor maçına Atiba Hutchinson damgası!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Stokçulukla mücadelede dönüm noktası Ağır cezalar geliyorStokçulukla mücadelede dönüm noktası! Ağır cezalar geliyor#Stokçuluk
Katarda Süper Kupa maçında Atiba damga vurdu Tarihe geçti, goller sonrası...Katar'da Süper Kupa maçında Atiba damga vurdu! Tarihe geçti, goller sonrası...#Atiba Hutchinson
TOGG dünya sahnesinde Karakaştan çarpıcı yorum... İşte ilk fotoğraflarTOGG dünya sahnesinde! Karakaş'tan çarpıcı yorum... İşte ilk fotoğraflar!#TOGG
TFF Süper Kupa Beşiktaşın Antalyaspor penaltılarda yıkıldıTFF Süper Kupa Beşiktaş'ın! Antalyaspor penaltılarda yıkıldı#Beşiktaş
Bilim Kurulundan önemli karar: Karantina süresi güncellendiBilim Kurulu'ndan önemli karar: Karantina süresi güncellendi!#Bilim Kurulu
Nuri Şahinden kupa maçı sonrası tepki Kendi ayıbıNuri Şahin'den kupa maçı sonrası tepki! 'Kendi ayıbı'#Nuri Şahin
Bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı... Tabloya karşın Bakan Koca yüreklere su serptiBugüne kadarki en yüksek vaka sayısı... Tabloya karşın Bakan Koca yüreklere su serpti#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye! Kritik görüşme#Ankara
Büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıBüyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
Süper Lige geri mi dönüyor Konyaspordan açıklama: Doğru ama...Süper Lig'e geri mi dönüyor? Konyaspor'dan açıklama: 'Doğru ama...'
Bu rezillik Marmarisin ortasında yaşandı Sapık her yerde aranıyorBu rezillik Marmaris'in ortasında yaşandı! Sapık her yerde aranıyor#Sapık
Kılıçdaroğlunun 13 milyar iddiasına ayrıntılı yanıt: Gerçeği yansıtmıyorKılıçdaroğlu'nun '13 milyar iddiasına' ayrıntılı yanıt: 'Gerçeği yansıtmıyor'#İsmail Çataklı
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Çok mutluyum, ne gülüyorsun 150 milyon euro teklif gelmiş'Çok mutluyum, ne gülüyorsun! 150 milyon euro teklif gelmiş'#Hadibenkaçtım
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: TFF Süper Kupa'daki Beşiktaş-Antalyaspor maçına Atiba Hutchinson damgası!

#Atiba Hutchinson#Beşiktaş#TFF Süper Kupa
Son Dakika: TFF Süper Kupadaki Beşiktaş-Antalyaspor maçına Atiba Hutchinson damgası

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Katar'da oynanan TFF Süper Kupa maçına damga vurmayı başardı. Atiba'nın maçta her iki kaleye kaydettiği goller sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olurken, tecrübeli orta saha oyuncusu tarihe geçmeyi başardı.

Haberin Devamı

Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında siyah-beyazlıların kaptanı Atiba Hutchinson maça damga vurmayı başardı.

Son 3 günde yaşanan koronavirüs ve grip vakaları yüzünden Beşiktaş 11, Antalyaspor ise 4 eksikle sahaya çıktı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: TFF Süper Kupa Beşiktaşın Antalyaspor penaltılarda yıkıldıSon Dakika: TFF Süper Kupa Beşiktaş'ın! Antalyaspor penaltılarda yıkıldıHaberi Görüntüle

Siyah beyazlıların kadrosunda A takım düzeyinde ilk 11 haricinde sadece 3 oyuncu bulunurken, diğer 4 futbolcu ise altyapıdan kadroya dahil edildi.

Siyah beyazlılarda kalede Ersin oynarken, defans dörtlüsü Rosier, Vida, Montero ve Rıdvan’dan oluştu. Pjanic, Josef ve Atiba’nın orta sahada bulunduğu takımda, hücum hattında ise Kenan, Larin ve Batshuayi yer aldı.

GOLÜNÜ ATTI TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson, 33. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta Altay'la oynanan Türkiye Kupası maçında da ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, Süper Kupa'da da ağları havalandırdı ve tarihe adını yazdırdı.

Kanadalı orta saha oyuncusu, TFF Süper Kupa'da gol atan en yaşlı oyuncu olmayı başardı.

Son Dakika: TFF Süper Kupadaki Beşiktaş-Antalyaspor maçına Atiba Hutchinson damgası

Son Dakika: TFF Süper Kupadaki Beşiktaş-Antalyaspor maçına Atiba Hutchinson damgası

Son Dakika: TFF Süper Kupadaki Beşiktaş-Antalyaspor maçına Atiba Hutchinson damgası

KENDİ KALESİNE ATTI, BEŞİKTAŞ'I YAKTI

Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydeden Atiba Hutchinson, maçın ikinci yarısında ise kendi takımını yaktı.

Dakikalar 74'ü gösterirken Antalyaspor'da Güray Vural ceza sahası dışından vuruş yaptı. Penaltı noktası üzerindeki Atiba, ters bir vuruş yaparak topu ağlarına gönderdi.

Bu golden sonra 38 yaşındaki futbolcu büyük üzüntü yaşarken, sosyal medyada da birçok yorum yapıldı.

Son Dakika: TFF Süper Kupadaki Beşiktaş-Antalyaspor maçına Atiba Hutchinson damgası

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Kupayı kazanan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, maçın oyuncusu seçildi

Haberin Devamı

MAÇA İLGİ BEKLENENDEN AZ OLDU

2016 yılında yeniden yapılan ve 40 bin 740 kapasitesi olan statta maça ilgi beklenenin altında kaldı. Maç için satıldığı açıklanan 5 bin bilete ek olarak, gün boyunca Katar’da yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrılar yapılarak maç davetiyesi sağlandı.

Son Dakika: TFF Süper Kupadaki Beşiktaş-Antalyaspor maçına Atiba Hutchinson damgası

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atiba Hutchinson#Beşiktaş#TFF Süper Kupa

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz