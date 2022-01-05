Son Dakika: TFF Süper Kupa'daki Beşiktaş-Antalyaspor maçına Atiba Hutchinson damgası!

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Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında siyah-beyazlıların kaptanı Atiba Hutchinson maça damga vurmayı başardı.

Son 3 günde yaşanan koronavirüs ve grip vakaları yüzünden Beşiktaş 11, Antalyaspor ise 4 eksikle sahaya çıktı.

Siyah beyazlıların kadrosunda A takım düzeyinde ilk 11 haricinde sadece 3 oyuncu bulunurken, diğer 4 futbolcu ise altyapıdan kadroya dahil edildi.

Siyah beyazlılarda kalede Ersin oynarken, defans dörtlüsü Rosier, Vida, Montero ve Rıdvan’dan oluştu. Pjanic, Josef ve Atiba’nın orta sahada bulunduğu takımda, hücum hattında ise Kenan, Larin ve Batshuayi yer aldı.

GOLÜNÜ ATTI TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson, 33. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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Geçtiğimiz hafta Altay'la oynanan Türkiye Kupası maçında da ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, Süper Kupa'da da ağları havalandırdı ve tarihe adını yazdırdı.

Kanadalı orta saha oyuncusu, TFF Süper Kupa'da gol atan en yaşlı oyuncu olmayı başardı.

KENDİ KALESİNE ATTI, BEŞİKTAŞ'I YAKTI

Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydeden Atiba Hutchinson, maçın ikinci yarısında ise kendi takımını yaktı.

Dakikalar 74'ü gösterirken Antalyaspor'da Güray Vural ceza sahası dışından vuruş yaptı. Penaltı noktası üzerindeki Atiba, ters bir vuruş yaparak topu ağlarına gönderdi.

Bu golden sonra 38 yaşındaki futbolcu büyük üzüntü yaşarken, sosyal medyada da birçok yorum yapıldı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Kupayı kazanan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, maçın oyuncusu seçildi

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MAÇA İLGİ BEKLENENDEN AZ OLDU

2016 yılında yeniden yapılan ve 40 bin 740 kapasitesi olan statta maça ilgi beklenenin altında kaldı. Maç için satıldığı açıklanan 5 bin bilete ek olarak, gün boyunca Katar’da yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrılar yapılarak maç davetiyesi sağlandı.