Süper Kupa Beşiktaş'ın! Penaltılarla gelen zafer...

Haberin Devamı

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Antalyaspor'a penaltılarda 4-3'lik üstünlük sağladı ve kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Atiba Hutchinson'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha Atiba çıktı ve kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında ve uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı, penaltı atışlarına geçildi.

Beşiktaş, penaltılarda Antalyaspor'a 4-2'lik üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

MAÇIN OYUNCUSU ATIBA

TFF Süper Kupa'da maçın oyuncusu da Atiba Hutchinson seçildi. Maçın ardından Kanadalı oyuncu ödülünü Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir'in elinden aldı.

Haberin Devamı

Ödül sonrası açıklamalarda bulunan Demir, “Türkiye’nin iletişim platformu BiP üzerinden futbolseverlerin Süper Kupa tarihinde ilk kez oylayarak seçtiği Maçın Oyuncusu ödülünü vermek bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Süper Kupa’nın yeniden uluslararası bir boyut kazanmasını Türk futbolunun geleceği açısından önemsiyoruz. TFF ile 20 yıldır yaptığımız iş birliğini daha ileri bir noktaya taşıyarak Türk futbolunun en anlamlı kupalarından birine adımızı vermekten gurur duyuyoruz. Bu vesile ile iki güzide kulübümüzü sergiledikleri mücadeleden dolayı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9uncu dakikada Pjanicin pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, topu göğsüne almak isterken topa Bünyamin müdahale etti. Bu top, altıpasın hemen önündeki Josefin önüne düştü. Josefin zayıf vuruşunda top auta gitti.



22nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Atiba pasını sol çaprazdan ceza sahasına giren Larine verdi. Larinin içeri çevirdiği topa Kenan Karaman ayak koyamadı ve top auta çıktı.



33üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Kenan Karamanın pasıyla ceza sahası yan çizgisinin hemen içinde topla buluşan Rosier, yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içine koşu yapan Atiba, bekletmeden yaptığı ayak içi vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



41inci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Milosevic ortasını yaptı. Penaltı noktası yakınında Kudryashovun kafa vuruşunda top kaleci Ersinin kucağında kaldı.



45+2nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Pjanic ortasını yaptı. Atibanın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaşın 1-0lık üstünlüğüyle sona erdi.



52nci dakikada Rosierin pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Kenan Karaman içeri çevirdi. Altıpasın içinde müsait durumdaki Larin, meşin yuvarlağı boş kale yerine auta gönderdi.



63üncü dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Batshuayi pasını sağındaki Atibaya verdi. Atiba sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Josefi gördü. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Boffin ayaklarıyla gole izin vermedi.



67nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rıdvanın pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, ceza sahası sağındaki Batshuayiyi gördü. Batshuayi tekrardan Larinin önüne bıraktı. Larinin ceza sahası çizgisi üstünden yaptığı vuruşta top farklı şekilde auta gitti.



74üncü dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Hakan Özmert ortasını yaptı. Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Güray Vuralın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta Atibanın ayak koyduğu top ağlara gitti: 1-1.



90+3üncü dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Emirhan ortasını yaptı. Atibanın kafa vuruşunda top kaleci Boffinde kaldı.



Mücadelenin normal süresi 1-1lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine gidildi.



103üncü dakikada atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Batshuayi, vuruşunu yapacakken Veysel Sarı, son anda yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi.



Uzatmanın ilk devresi 1-1 berabere bitti.



105inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında çalımlarla ceza sahasına giren Emirhanın çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.



110uncu dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Umut Meraş ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Josefin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu kontrol etti.



Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1lik eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Beşiktaşta; Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida penaltı atışlarını gole çevirdi. Fraport TAV Antalyasporda ise Güray Vural, Hakan Özmert penaltı atışlarını gole çevirirken, Mustafa Erdilman ve Floranus atışlardan faydalanamadı.



Penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2’lik üstünlük kuran Beşiktaş, 15’inci kez düzenlenen Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Bünyamin, Veysel, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha.