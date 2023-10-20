Son dakika: TFF Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'da oynanacak! Galatasaray - Fenerbahçe

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Geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa 2023, Suudi Arabistan'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada; "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

6 GÜNDE İKİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda Süper Lig maçında karşılaşacak. Bu maçtan 6 gün sonra iki dev kulüp bu kez Riyad'da Süper Kupa maçına çıkacak.

"ÇOK ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK"

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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak olmalarıyla ilgili; "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var." diye konuştu.