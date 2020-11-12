Son Dakika | TFF resmen açıkladı! Milli takımın tüm testleri negatif...

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamayla milli takım kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır."

KARANTİNAYA ALINMIŞLARDI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, birkaç saat önce yaptığı açıklamayla Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde karantinaya alındığını duyurmuştu.

İZOLASYON AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDEYDİ:

A Milli Takımı'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan korona virüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştır.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir.

A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir.

NELER OLMUŞTU?

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklarken duyuruda "Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında Domagoj Vida’nın Covid 19 testinin pozitifi çıktığını öğrenmemiz üzerine Vida'yı oyundan aldık." ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz gün 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş'ta Vida bu isimler arasında değildi. Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosuna testler yapılırken ilk sonuçlar negatif geldi ve Vida kadroya alındı. Ancak dün maç sabahı Hırvatların oynayacağı İsveç maçı öncesi de yeni testler yapıldı. Bu sonuçlar Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaştı. Vida'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı Hırvatistan teknik heyetine iletildi.

APAR TOPAR OYUNDAN ALINDI

Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, oyuncusunu apar topar oyundan aldı ve Domagoj Vida izole edildi. Vida'nın birkaç gün İstanbul'da kalacağı ve kendisini izole edeceğinin yazıldığı açıklamada diğer takım oyuncularının İsveç maçı için Stockholm'e gidişinde bir sorun bulunmadığı aktarıldı.

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