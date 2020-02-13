Son dakika | TFF, Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili kararını verdi

Tahir KUM - Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim kurulu, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Konyaspor kulüplerinin Göztepe - Beşiktaş, Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası yapıldığıyla ilgili başvurularını karara bağladı.

Yönetim Kurulu, bu üç karşılaşmada da kural hatası olmadığına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Göztepe - Beşiktaş

Beşiktaş Yönetimi, ligin 19. haftasında Göztepe’nin 2-1 kazandığı karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek’in kural hatası yaptığını iddia etmişti. Yönetim, Boyd’un sakatlığı sonrası oyuna kendilerinin başlaması gerekirken, Göçek’in Atiba’nın uyarısına rağmen topu rakibe verdiğini ve bu pozisyonun devamında da Göztepe’nin ikinci golünü bulduğunu belirterek itirazda bulunmuştu.

Konyaspor - Beşiktaş

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etmişti. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Konyaspor, Milosevic ile 1-0 öne geçmiş ancak Fırat Aydınus golü iptal etmişti.

Henüz 3. dakikada Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirmiş, Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermişti. Ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi yapılmıştı ve Ömer Ali'nin pozisyonunda ofsayt tespit edildiği gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Gençlerbirliği - Gaziantep FK

Gaziantep FK Kulübü, Gençlerbirliği'nin Sessegnon ile kullandığı penaltıda kural hatası yapıldığını iddia etmişti.

Gaziantep FK'da Kayode, 57. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda kaleci Nordfeldt'i geçemedi. Dönen topta Muhammet Demir ağları buldu ancak VAR incelemesi sonrasında oyuncunun topa vurulmadan ceza alanına girdiği tespit edildi ve gol iptal edildi.

87. dakikada bir kez daha Muhammet Demir ağları buldu, hakem Mete Kalkavan önce gol demiş sonra VAR'dan gelen uyarının ardından gol kararını iptal etmişti. Sol kanattan yapılan ortada uzak köşede topla buluşan Pawlowski'nin içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Muhammed Demir ağlara göndermişti. VAR kontrolünün ardından hakem Mete Kalkavan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti... Kararın ardından Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica sert eleştirilerde bulunmuştu.





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