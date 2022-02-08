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Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Süper Lig yayın ihalesi açıklaması!

#Nihat Özdemir#TFF#Süper Lig
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemirden Süper Lig yayın ihalesi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni naklen yayın ihalesi için yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "14 Şubat'ta son teklifleri alacağız. 8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig yayın ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli aranın ardından takımların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Özdemir, “Lige 1 hafta ara verildi ve takımlarımız bunu fırsat bilip kendilerini yenileme, kondisyonlarını artırmak için çalıştı. Sakatlıkları bulunan oyuncuların da iyileşme süreci oldu. Maçlar şimdi tüm hızıyla devam ediyor. Her ligdeki takımlar ya yukarıya çıkma ya da ligde kalmak için büyük mücadeleler vermekte. Güzel maçlar oluyor. İnşallah bu tempoyla daha güzel maçlar seyredeceğimizi ümit ediyorum. Hak edenlerin şampiyon olmasını, hak edenlerin de ligde kalmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılacak olan naklen yayın ihalesiyle ilgili de konuşan Özdemir, “14 Şubat’ta yine bu salonda saat 14.00 civarında son teklifleri alacağız. İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. 14 Şubat’ta saat 12.00’de burada buluşacağız ve akşama kadar da ihale sürecini yöneteceğiz. 8’in üzerinde ihale dosyası alan var. Birçok soru gönderiyorlar. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah iyi bir teklif gelecek. Sonunda da kazananla, önümüzdeki sezondan başlayıp 3 yıllık ya da 5 yıllık bir anlaşma imzalayarak yola devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyoruz. Gerçekten Türk futbolunun en önemli gelir kalemlerinden birisi yayın geliridir. Bilhassa Anadolu takımlarımızın gelirlerinin neredeyse yüzde 80’i yayından geliyor. 4 büyüklerin yayın geliri, bütün bütçelerinde belki yüzde 40 civarında ama Anadolu’da yüzde 80 ve hatta daha üzerinde oluyor. Yayın ihalesinden ne kadar çok gelir elde edersek bütün takımlar için önemli olacak. Sadece Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’den de puantaj sistemiyle paylarını almaktalar. İlgi güzel, inşallah iyi bir netice alacağız” dedi.

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Özdemir, yayın ihalesinde beklediği bir rakamın olup olmadığı sorusuna ise, “Ben ihale komisyonu başkanıyım, böyle bir şey söylenemez. İnsanlar başka bir şey düşünmeye başlar. Görüşmelere açığız. Devamlı gidip geliyorlar. Bir yayın kuruluş bugün bizi ziyaret etti ve kafalarındaki sorulara cevap verdik. Teklifleri bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

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#Nihat Özdemir#TFF#Süper Lig

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