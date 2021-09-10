Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Şenol Güneş bir kez daha buluşuyor! Karar günü, istifa çıkar mı?

Spor Arena - Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda karşısında alınan 6-1'lik ağır mağlubiyet sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Şenol Güneş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bugün bir kez daha bir araya geliyor.

Dün Riva'da taraflar arasında 2 saat süren görüşmede sonuç çıkmazken, bugün yeni bir görüşme daha planlandı.

Bugün öğle saatlerinde Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, son durumu gözden geçirecek. Riva'da durum değerlendirmesi yapacak ikilinin bugünkü görüşmesinden net bir kararın çıkması bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 'YALVARDILAR' SÖZÜ RAHATSIZLIK YARATMIŞTI

Şenol Güneş’in “Yalvardılar” sözü de TFF yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı. Ama en büyük sıkıntıyı yaşayan isim başkan Nihat Özdemir’di. Yöneticiler Özdemir’e, Güneş ile ne zaman görüşeceğini sordu. TFF kafilesi ile milli takım aynı uçakla İstanbul’a dönecekti. Özdemir, “Uçakta karşılaşırız herhalde” diye geçiştirdi ama dayanamadı:

“Arkadaşlar vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Ne geliyorsa elimizden yapıyoruz. Ve sonuçta fatura gelip bize dayanıyor. Bunu hak etmiyoruz.”

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Özdemir ile Güneş uçakta bir araya gelmedi.