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Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması! "Çocuklar bile anlasın diye hazırladık" Özel çizgi film izletildi...

Güncelleme Tarihi:

#TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi#VAR#TFF
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 10:25

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da gerçekleştirilen VAR Sistemi Kamuoyunu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda VAR sisteminin daha iyi anlatılabilmesi adına özel olarak hazırlanan çizgi film izletildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da gerçekleştirilen VAR Sistemi Kamuoyunu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

VAR merkezinin ilerleyen günlerde tüm kulüp başkanları, teknik direktörler ve basın mensuplarına açılacağını söyleyen Büyükekşi, tüm eleştirilere rağmen 2022/23 sezonu itibarıyla dünyada VAR sisteminin en iyi uygulandığı ülkeler arasında yer alındığını belirtti.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: DÜNYADA VAR SİSTEMİNİN EN İYİ UYGULANDIĞI ÜLKELER ARASINDAYIZ

Mehmet Büyükekşi, "Önümüzdeki haftalardan itibaren VAR merkezimiz, maç oynanmadığı günlerde tüm başkanlarımız, teknik direktörlerimiz ve basın mensuplarımız tarafından ziyaret edilebilecek. VAR sistemimiz sürekli eleştirilse de UEFA kurallarına uygun şekilde, oyuna mümkün olduğunca az müdahale ediyor. VAR sistemi, hayatımıza girdiğinden beri büyük hataları azaltmış, yararlı bir uygulamadır. 2022/23 sezonu itibarıyla dünyada VAR sisteminin en iyi uygulandığı ülkeler arasındayız. VAR sisteminin en iyi uygulandığı ülke olma hedefimiz var." dedi.

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Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden VAR açıklaması Çocuklar bile anlasın diye hazırladık Özel çizgi film izletildi...

MURAT ILGAZ: İKİNCİ SARI KARTLARDA VAR DEVREYE GİREBİLİR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ardından konuşma yapan MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, ilerleyen dönemlerde ikinci sarı kartlarda VAR'ın devreye girebileceğini söyledi

Ilgaz, "VAR protokolüne göre direkt kırmızı kartlara bakılıyor ancak ikinci sarı kartlara bakılamıyor. Bu konuyu şu sıralar tartışıyoruz. Belki ilerleyen dönemlerde ikinci sarı kartlarda da VAR devreye girebilir." dedi.

VAR SİSTEMİ ÇİZGİ FİLMLE TANITILDI

Riva'da gerçekleştirilen VAR sistemi kamuoyunu bilgilendirme toplantısında özel bir çizgi film yayınlandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "VAR sistemini çocukların dahi anlayabilmesi için bir çizgi film hazırladık" diyerek VAR sisteminin daha iyi anlaşılması adına özel bir çizgi film hazırlandığını söyledi ve konuşmasının sona ermesinin ardından söz konusu animasyon film katılımcılara izletildi.

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Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden VAR açıklaması Çocuklar bile anlasın diye hazırladık Özel çizgi film izletildi...

Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden VAR açıklaması Çocuklar bile anlasın diye hazırladık Özel çizgi film izletildi...

Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden VAR açıklaması Çocuklar bile anlasın diye hazırladık Özel çizgi film izletildi...

Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden VAR açıklaması Çocuklar bile anlasın diye hazırladık Özel çizgi film izletildi...

Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden VAR açıklaması Çocuklar bile anlasın diye hazırladık Özel çizgi film izletildi...

VAR FELFESİ KAYA GÖRSELİYLE ANLATILDI

TFF tarafından VAR sistemini tanıtmak adına hazırlanan sunumda dikkat çeken bir görsel yer aldı. VAR Felsefesi konu başlığı altında kaya görseliyle VAR'ın müdahale edip etmemesi gereken pozisyonlar temsilen anlatıldı. Açık ve bariz hata büyük bir kayaya benzetildi.

Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden VAR açıklaması Çocuklar bile anlasın diye hazırladık Özel çizgi film izletildi...

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#TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi#VAR#TFF

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