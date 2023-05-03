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TFF, Spor Toto 1. Lig'de oynanan AltÄ±nordu - BandÄ±rmaspor maÃ§Ä±nÄ±n hakemi Ali PalabÄ±yÄ±k'a sezon sonuna kadar maÃ§ verilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada; "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasÄ±nda 30.04.2023 gÃ¼nÃ¼ oynanan AltÄ±nordu - BeyÃ§imento BandÄ±rmaspor mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n hakem yÃ¶netimi ile ilgili teknik deÄŸerlendirme ve VAR kayÄ±tlarÄ± incelemesi sonucunda; mÃ¼sabaka hakemine performans yetersizliÄŸi nedeniyle sezon sonuna kadar gÃ¶rev verilmemesi yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ltÄ±.

ADANA DEMÄ°RSPOR - FENERBAHÃ‡E MAÃ‡INDAN 3 AY SONRA Ä°LK MAÃ‡IYDI

PalabÄ±yÄ±k, AltÄ±nordu - BandÄ±rmaspor maÃ§Ä±ndan Ã¶nce en son SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda, 2 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Adana Demirspor'un, evinde FenerbahÃ§e ile 1-1 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakayÄ± yÃ¶netmiÅŸ ve maÃ§ bitiminde sarÄ±-lacivertlilerin teknik direktÃ¶rÃ¼ Jorge Jesus'a kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶stermiÅŸti.

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TecrÃ¼beli hakemin, sÃ¶z konusu mÃ¼cadeleden AltÄ±nordu - BandÄ±rmaspor maÃ§Ä±na kadar bir maÃ§a atamasÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

GALATASARAY CEPHESÄ° DE TEPKÄ°LÄ°YDÄ°

Ali PalabÄ±yÄ±k, 23 Ekim 2022 gÃ¼nÃ¼ oynanan Galatasaray - Alanyaspor maÃ§Ä±nda da dÃ¼dÃ¼k Ã§almÄ±ÅŸ ve verdiÄŸi kararlarla SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± camianÄ±n da tepkisini Ã§ekmiÅŸti. PalabÄ±yÄ±k o maÃ§tan sonra da bir sÃ¼re gÃ¶rev alamamÄ±ÅŸtÄ±.

BANDIRMASPOR: VAR KAYITLARI AÃ‡IKLANSIN

1. Lig'de geride kalan hafta oynanan ve 3-3 biten AltÄ±nordu - BandÄ±rmaspor maÃ§Ä±nda verdiÄŸi penaltÄ± kararÄ± Ã§ok konuÅŸulan Ali PalabÄ±yÄ±k'a BandÄ±rmaspor da bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶stermiÅŸti.

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan BandÄ±rmaspor, VAR kayÄ±tlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

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