Son Dakika | TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kaç takım olacak? Kulüpler Birliği Başkanı'ndan özel açıklamalar

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında liglerde küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.

Özdemir, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yanı sıra TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki takım sayılarını da açıkladı. Alınan kararlara göre gelecek sezon TFF 2. Lig 39 takımla oynanacak. TFF 3. Lig, 4 gruptan oluşacak ve toplam 67 takım mücadele edecek.

2. LİG VE 3. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI VOLKAN CAN SPOR ARENA'YA KONUŞTU

TFF, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ve Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bütün liglerde küme düşmenin kaldırıldığını açıklaması sonrası Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu.

Federasyonun kararını olumlu karşılayan Volkan Can, pandemi döneminde her kulübün sıkıntı çektiğini belirterek, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Pandemi döneminde bütün kulüpler sıkıntı çekmişti hiçbir takım istediği futbolu oynayamamıştı. Böyle bir karar bizim için çok sevindirici oldu adil bir karar olduğunu düşünüyorum. En büyük sevindirici olay ise Bölgesel Amatör Liglerde sorunlar vardı onlar için çok büyük bir artı oldu. Trakya’dan artık 4 temsilcimiz var, önümüzdeki yıl 2. ve 3. Liglerde 106 takım olacak iyi mücadeleler olacak.’ ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon artacak takım sayısıyla ilgili de olumlu konuşan Can, ‘2. Lig’de bir sıkıntı olmadı sadece 3. Lig’de 4. Grup kuruldu, 67 takımdan yine bir denge olacak seneye de 4’er takım düşecek gibi gayet normal.’ diye konuştu.

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