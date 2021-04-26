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GeriFutbol Son dakika: TFF 1. Lig'de 33. haftanın programı açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: TFF 1. Lig'de 33. haftanın programı açıklandı

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Son dakika: TFF 1. Lig'de 33. haftanın programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 33. haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

13.30 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor (Aktepe)
16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor (Çotanak)
16.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)

 

Son dakika: TFF 1. Ligde 33. haftanın programı açıklandı

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