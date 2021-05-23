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Futbol
Haber Giriş: 23.05.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: TFF 1. Lig play-off finalinin oynanacağı stat belli oldu

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Son dakika: TFF 1. Lig play-off finalinin oynanacağı stat belli oldu

TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu arasında oynanacak mücadelenin stadı TFF tarafından açıklandı.

Altay ile Altınordu arasındaki Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek TFF 1. Lig play-off finalinin oynanacağı stat belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 26 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'deki mücadele, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Final öncesi Altay İstanbulspor'u, Altınordu ise Yılport Samsunspor'u elemişti.

Son dakika: TFF 1. Lig play-off finalinin oynanacağı stat belli oldu

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