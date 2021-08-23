Son Dakika: TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, golcü Pa Dibba’yı kadrosuna kattı

İstanbul ekibi, 33 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Oyuncunun transferiyle ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz geçtiğimiz sezondan beri takip ettiği Pa Dibba’yı renklerine bağladı. Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız’ın yoğun çaba ve çalışmaları sonucunda Pa Dibba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.