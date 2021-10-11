Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy'den flaş hamle! 3. kez reddedildi...

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Spor Arena Dış Haber - Dört farklı tecavüz ve bir tane de cinsel istismar suçlaması nedeniyle 26 Ağustos'tan bu yana cezaevinde bulunan Manchester City'nin Fransız sol beki Benjamin Mendy'nin serbest kalma talebi bir kez daha reddedildi.

Liverpool'daki HMP Altcourse Hapishanesi'nde tutuklu bulunan 27 yaşındaki futbolcu, üçüncü kez kefaletle serbest kalma başvurusunda bulundu. 7 haftadır cezaevinde olan Mendy'nin bu talebi, daha önceki talepleri gibi reddedildi.

Bugün gerçekleşen duruşmaya katılmayan Mendy, kendisine yapılan dört tecavüz ve bir cinsel istismar suçlamalarını henüz reddetmezken, Fransız futbolcunun bir sonraki duruşma tarihi olan 24 Ocak 2022'ye kadar cezaevinde kalması bekleniyor.

Fransız futbolcu, biri 18 yaşın altında olan dört kadına tecavüz ettiği ve Ocak ayında da bir kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Ağustos ayında tutuklanmıştı. Manchester City, yaşanan bu olay sonrası Mendy'nin sözleşmesini askıya almıştı.