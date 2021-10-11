Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy'den flaş hamle! 3. kez reddedildi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünyanın konuştuğu karar Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki...Dünyanın konuştuğu karar! "Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki..."#Mbappe
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan faiz mesajıMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı#Merkez Bankası
DSÖden flaş aşı açıklaması 60 yaş üstü Sinovac olanlar...DSÖ'den flaş aşı açıklaması! 60 yaş üstü Sinovac olanlar... #Koronavirüs
El sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız Transferi duyunca PSG başkanı beni aradıEl sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız! 'Transferi duyunca PSG başkanı beni aradı'#Süleyman Hurma
İngilterede enerji krizi büyüyor Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas ettiİngiltere'de enerji krizi büyüyor! Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti#Enerji Fiyatları
Kazada 5 öğrenci öldü Yaralı halde 2 km koşup haber vermişKazada 5 öğrenci öldü! Yaralı halde 2 km koşup haber vermiş#Afyonkarahisar
Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı Katolikler endişeli...Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı! Katolikler endişeli...#Katolik Kilisesi
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy'den flaş hamle! 3. kez reddedildi...

#Benjamin Mendy#Manchester City#Tecavüz
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendyden flaş hamle 3. kez reddedildi...

Biri 18 yaşın altında 4 kadına tecavüz ettiği ve bir kadına da cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle haftadır cezaevinde olan Manchester City'nin Fransız oyuncusu Benjamin Mendy'nin serbest kalma talebi 3. kez reddedildi.

Haberin Devamı

Spor Arena Dış Haber - Dört farklı tecavüz ve bir tane de cinsel istismar suçlaması nedeniyle 26 Ağustos'tan bu yana cezaevinde bulunan Manchester City'nin Fransız sol beki Benjamin Mendy'nin serbest kalma talebi bir kez daha reddedildi.

Liverpool'daki HMP Altcourse Hapishanesi'nde tutuklu bulunan 27 yaşındaki futbolcu, üçüncü kez kefaletle serbest kalma başvurusunda bulundu. 7 haftadır cezaevinde olan Mendy'nin bu talebi, daha önceki talepleri gibi reddedildi.

Bugün gerçekleşen duruşmaya katılmayan Mendy, kendisine yapılan dört tecavüz ve bir cinsel istismar suçlamalarını henüz reddetmezken, Fransız futbolcunun bir sonraki duruşma tarihi olan 24 Ocak 2022'ye kadar cezaevinde kalması bekleniyor.

Fransız futbolcu, biri 18 yaşın altında olan dört kadına tecavüz ettiği ve Ocak ayında da bir kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Ağustos ayında tutuklanmıştı. Manchester City, yaşanan bu olay sonrası Mendy'nin sözleşmesini askıya almıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Benjamin Mendy#Manchester City#Tecavüz