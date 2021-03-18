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GeriBasketbol Son Dakika: TBF'den Beşiktaş'ın 'kural hatası' itirazına ret!
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Basketbol
Haber Giriş: 18.03.2021 - 20:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika: TBF'den Beşiktaş'ın 'kural hatası' itirazına ret!

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Son Dakika: TBF'den Beşiktaş'ın 'kural hatası' itirazına ret!

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş Icrypex'in TOFAŞ maçının son pozisyonuna ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

TBF Yönetim Kurulu, Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında siyah-beyazlıların yaptığı itirazı reddetti

Beşiktaş hakemlerin monitörden izleyip iptal ettikleri sayının geçerli sayılması gerektiğini savunmuştu.

İşte TBF'nin açıklaması;

"Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçında Beşiktaş takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş; itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve MHK'nin görüşünün değerlendirilmesi ile itirazın reddine karar vermiştir."

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