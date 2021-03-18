Son Dakika: TBF'den Beşiktaş'ın 'kural hatası' itirazına ret!

TBF Yönetim Kurulu, Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında siyah-beyazlıların yaptığı itirazı reddetti

Beşiktaş hakemlerin monitörden izleyip iptal ettikleri sayının geçerli sayılması gerektiğini savunmuştu.

İşte TBF'nin açıklaması;

"Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçında Beşiktaş takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş; itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve MHK'nin görüşünün değerlendirilmesi ile itirazın reddine karar vermiştir."