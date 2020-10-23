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Haber Giriş: 23.10.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Tayfur Havutçu geri dönüyor! Yeni adresi...

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Son Dakika | Tayfur Havutçu geri dönüyor! Yeni adresi...
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Son dakika haberi... Ümraniyespor'da yeni hoca arayışları başladı. Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran ve Mesut Bakkal'la görüşme gerçekleştiren İstanbul ekibi, olumsuz yanıt alınca rotasını Tayfur Havutçu'ya çevirdi.

Son dakika... TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da teknik direktör sorununu çözüme kavuşturmak istiyor. Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran Ümraniyespor son olarak Kasımpaşa'da görev alan Tayfur Havutçu ile bugün görüşme gerçekleştirecek.

İlk olarak Mesut Bakkal'a teklif götüren İstanbul temsilcisi tecrübeli hoca ile anlaşamadı. Havutçu dışında listede Giray Bulak, Ali Tandoğan ve Metin Diyadin de yer alıyor.

Öte yandan; Ümraniye ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti. (Ajansspor)

 

Son Dakika | Tayfur Havutçu geri dönüyor Yeni adresi...

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