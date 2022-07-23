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Son Dakika: Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu

#Tarık Çamdal#Transfer#Tuzlaspor
Son Dakika: Tarık Çamdalın yeni takımı belli oldu

Eskişehirspor forması giyerken yıldızı parlayan ve Galatasaray’a büyük umutlarla transfer olduktan sonra ayrılışı olay olan Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu.

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2014-15 sezonu başında Eskişehirspor'dan 4,75 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal, gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılışı olay olan Tarık Çamdal, son olarak Adana Demirspor forması giymiş ancak geçen sezonun ikinci yarısında Akdeniz ekibi ile sözleşmesini feshetmişti. Mavi Şimşekler'le karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Tarık’ın yeni adresi 1. Lig takımı Tuzlaspor oldu.

Tarık Çamdal ve Atakan Üner imzaladı

Ajansspor'un haberine göre; Tuzlaspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Tarık Çamdal ve Beşiktaş'tan Hüseyin Atakan Üner'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz için de siyah-beyazlı kulübe kiralama teklifinde bulundu. Ancak Kartal Kayra için Ümraniyespor'un da bir talebi olduğu, Ümraniyeli yetkililerin son güne kadar bu transferi bekleyecekleri belirtildi.

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Tarık Çamdal'ın performansı

Adana Demirspor'la 2020-2021 sezonunda 1. Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Tarık Çamdal, mavi-lacivertli formayı 42 maçta giydi ve 3 de asist yaptı.

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#Tarık Çamdal#Transfer#Tuzlaspor

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