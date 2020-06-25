Son Dakika | Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret!

İşte yapılan açıklama;

TFF Tahkim Kurulu 25 Haziran 2020 günlü (23) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/75- K.2020/ 130

Denizli Spor Kulübü Derneği ve teknik adam Yücel İldiz ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.01.2020 tarih ve E.2019/570 - K.2020/50 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının itirazının kısmen kabulü ile fesih tazminatına yapılan %15 oranındaki hakkaniyet indiriminin kaldırılarak fesih tazminatının miktarının 1.546.666,67 TL olarak düzeltilmesine; davacının, fesih tazminatına uygulanacak faiz başlangıç tarihi bakımından yapmış olduğu itirazının reddine,

- Davalı Kulübün itirazının reddine,

- Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

2. E.2020/91- K.2020/ 131

Futbolcu Onur Topal ile Nazilli Belediye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.02.2020 tarih ve E.2019/599 - K.2020/102 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2020/92- K.2020/ 132

Teknik adam Taner Öcal ile Kırşehir Belediye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.02.2020 tarih ve E.2019/621 - K.2020/99 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2020/94- K.2020/ 133

Teknik adam Tarık Daşgün ile Fethiye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.01.2020 tarih ve E.2019/557 - K.2020/45 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2020/116 - K.2020/ 134

Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş., başkanı Süleyman Hurma, idarecileri Serkan Hurma, Murat Akın, görevli Ümit Abdullah Bilik ile ilgili PFDK'nın 19.03.2020 tarihli E.2019-2020/767 K.2019-2020/937 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 25.06.2020 Perşembe günü saat 15:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kulüp Başkanı Süleyman Hurma'nın ve Kulüp Vekili Av. Emirhan Çeviker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin akreditasyon sistemin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin başkanı Süleyman Hurma'nın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 180 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 255 gün hak mahrumiyeti ve 115.000,00 TL para cezasının; hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca verilen 180 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezasının; takdiren 150 gün ve 85.000,00 TL'ye indirilmesi suretiyle toplam cezanın; 225 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

- Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin idareci Serkan Hurma'nın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin Görevlisi Ümit Abdullah Bilik'in hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin idareci Murat Akın'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine,

6. E.2020/122- K.2020/ 135

Gültepe Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 13.03.2020 tarihli 26 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Gültepe Spor Kulübü'nün itirazının reddine, oybirliği ile,

7. E.2020/126- K.2020/136

Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün futbolcusu Zeki Yavru ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/801 K.2019-2020/943 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün futbolcusu Zeki Yavru'nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/127- K.2020/137

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/4. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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