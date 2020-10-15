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Haber Giriş: 15.10.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Tahkim Kurulu kararı açıklandı! Beşiktaş'tan Abdullah Avcı'nın ekibine tazminat...

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Son Dakika | Tahkim Kurulu kararı açıklandı! Beşiktaş'tan Abdullah Avcı'nın ekibine tazminat...
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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın ekibinde bulunan eski antrenörlerine ödeyeceği tazminatları duyurdu.

Tahkim Kurulu, Abdullah Avcı'nın ekibine yer alan 5 yardımcı ile Beşiktaş arasındaki dava ile ilgili kararını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 5 isme toplam 566 bin 489 TL ödeyecek.

İşte yapılan açıklama;

3. E.2020/228- K.2020/287

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Recep Uçar ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/39- K.2020/150 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 154.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E.2020/229- K.2020/288

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Caner Erol ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/40- K.2020/154 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

5. E.2020/230- K.2020/289

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Haluk Güngör ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/41- K.2020/151 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

6. E.2020/231- K.2020/290

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Ekrem Özerk Tufan ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/42- K.2020/152 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile

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