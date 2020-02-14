Son Dakika | Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth'un cezasını indirdi!

PFDK taraftarından 2 maç ceza verilen Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi.

BB Erzurumspor maçında cezasını tamamlayan Norveçli golcü, Sivasspor maçında görev verilmesi halinde sahada olabilecek.

TFF’den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcusu Alexander Sorloth ile ilgili PFDK’nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/622 K.2019-2020/713 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen,14.02.2020 Cuma günü saat 17:30’da Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcusu Alexander SORLOTH, Kulüp Başkanı Ahmet Ali AĞAOĞLU, Kulüp yönetim kurulu üyesi ve vekili Av. Eda LERMİ ZORER’in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcusu Alexander Sorloth’un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD’nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının; tahrikin derecesi, futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığında, FDT’nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle; 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile, karar verilmiştir."

DURUŞMADA SÖRLOTH DA YER ALDI

Tahkim Kurulu Trabzonspor'un itirazını görüşmek üzere bugün saat 17.20'de TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri'nde olağanüstü toplandı.

Duruşmaya Trabzonspor Kulübü'nün avukatının yanı sıra, Alexander Sörloth tercümanıyla birlikte katıldı. Ayrıca Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da duruşmada yer aldı.





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