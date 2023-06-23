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Son Dakika: Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'dan Theo Walcott bombası!

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#Transfer#Pendikspor#Theo Walcott
Son Dakika: Süper Ligin yeni ekibi Pendikspordan Theo Walcott bombası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 08:07

Geçtiğimiz haftalarda Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u mağlup eden Pendikspor, ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Tarihinde bir ilki yaşayacak olan İstanbul ekibi, bu başarısını yıldız transferleriyle de taçlandırmak istiyor. Süper Lig'de kalıcı olabilecek bir kadro kurma uğraşında olan Pendikspor, ilk bombasını Theo Walcott ile patlatmak üzere.

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını hız kazandırdı.

BeIN Sports'un haberine göre; Pendikspor, bir dönem Arsenal'de forma giyen 34 yaşındaki İngiliz yıldız Theo Walcott'u renklerine bağlamak istiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Son olarak Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Theo Walcott'un İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sona ermiş durumda.

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 24 resmi maça çıkan yıldız kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol 2 asist kaydetti.

11 YIL ARSENAL'DA OYNADI

Kariyerine Southampton altyapısında başlayan Theo Walcott, 11 yıl Arsenal forması giydikten sonra 2017-18 sezonunda Everton'a transfer oldu ve son olarak yeniden Southampton'a döndü.

Kariyeri boyunca 567 resmi maça çıkan Theo Walcott, bu maçlarda 132 gol 95 asist kaydetti.

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#Transfer#Pendikspor#Theo Walcott

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