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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Galatasaray maçı Ali Palabıyık'ın

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Son Dakika: Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Galatasaray maçı Ali Palabıyık'ın

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 4. hafta Trabzonspor - Galatasaray maçına sahne olacak.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe  - Sivasspor maçın Halis Özkahya görevlendirilirken Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

İşte haftanın maçları ve hakemler:

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük

Son Dakika: Süper Ligde 4. hafta hakemleri açıklandı Trabzonspor - Galatasaray maçı Ali Palabıyıkın

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