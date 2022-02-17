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Son Dakika: Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! Ali Şansalan'a maç yok...

#Spor Toto Süper Lig#Hakem#26. Hafta
Son Dakika: Süper Ligde 26. haftanın hakemleri açıklandı Ali Şansalana maç yok...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle;

Yarın
20.00 Konyaspor - Kasımpaşa / Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir / Suat Arslanboğa

19 Şubat Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor / Atilla Karaoğlan
16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor / Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Altay / Volkan Bayarslan

20 Şubat Pazar
13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor / Kadir Sağlam
16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor / Mert Güzenge
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor / Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor / Yasin Kol

21 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Galatasaray / Arda Kardeşler

ALİ ŞANSALAN'A ATAMA YOK

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor-Beşiktaş maçını yöneten Ali Şansalan'a bu hafta görev verilmedi.

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#Spor Toto Süper Lig#Hakem#26. Hafta

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