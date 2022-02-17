Son Dakika: Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! Ali Şansalan'a maç yok...

26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle;
Yarın
20.00 Konyaspor - Kasımpaşa / Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir / Suat Arslanboğa
19 Şubat Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor / Atilla Karaoğlan
16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor / Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Altay / Volkan Bayarslan
20 Şubat Pazar
13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor / Kadir Sağlam
16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor / Mert Güzenge
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor / Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor / Yasin Kol
21 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Galatasaray / Arda Kardeşler
ALİ ŞANSALAN'A ATAMA YOK
Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor-Beşiktaş maçını yöneten Ali Şansalan'a bu hafta görev verilmedi.